前警官運2級毒品卻起訴3級毒品罪 法界揭露可能內幕...

2019-09-06 11:29

〔記者錢利忠／台北報導〕2線2星前警官李哲銘等毒販，涉嫌運送1457.36公斤的2、3級毒品，昨被台東地檢署依運輸3級毒品罪起訴，而沒被依刑度較重的運輸2級毒品罪論刑；法界分析，毒品販運過程具有高度分工特性，檢方應是查無犯嫌有運送2級毒品的主觀犯意，才會從輕發落，在刑法理論上雖無問題，但在犯罪事實的認定上仍有討論空間。

曾任士林地檢署檢察官的律師翁偉倫表示，毒販為了躲避查緝，在販運走私毒品的過程中，通常會特別謹慎小心，從發貨、包裝、運送到收貨，每個環節都會有專人分工，且毒品通常會被包裝及藏放在極為私密的地方，協助運送的犯嫌的確有可能不知道實際載運的東西為何。

翁偉倫分析，本案雖查獲2、3級毒品，但檢方只依運輸3級毒品罪起訴，可見已到案犯嫌應只是協助運送，而非幕後發貨或收貨端的主嫌，事前應不清楚物件中有無夾帶2級毒品，至於尚未到案的發貨及收貨端等犯嫌，則難逃販運2級毒品罪的追訴。

關於昨被起訴的被告主觀上有無運送2級毒品的犯意？翁偉倫認為，犯罪事實的認定有討論空間，但檢方既已依運輸3級毒品罪起訴，應有掌握被告的通聯及訊息對話紀錄等關鍵事證。

曾任新北地檢署檢察官的律師林俊峰表示，就刑法理論有關主觀犯意的法理基礎，以及「罪疑唯輕」原則而論，當被告出現「所犯輕於所知」情況，犯罪事實認定從其所犯，若是「所犯大於所知」，則應從其所知。簡言之，為保障人權並確保判決的正確性，在犯罪事實有疑問的前提下，須就已確認的事實對被告作相對有利的認定。

林俊峰表示，依毒品危害防制條例第4條規定，運輸、販賣第2級毒品者，可判無期徒刑及併科1千萬元以下罰金；至於運輸、販賣第3級毒品者，則可處7年以上徒刑及併科700萬元以下罰金。

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