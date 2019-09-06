台中驚傳火燒車！ 駕駛逃生不及成焦屍

2019-09-06 10:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區驚傳火燒車！一輛小貨車清晨沿74線快速公路行駛，途中自撞分隔島後起火燃燒，消防人員趕往灌救雖迅速撲滅火勢，但因撞擊力道猛烈，小貨車車體嚴重變形，男性駕駛也因逃生不及被燒成焦屍，起火原因及死者身分仍需進一步調查釐清。

這起火燒車事件發生在今天清晨6時10分許，一輛小貨車沿台74線中彰快速道路往彰化方向行駛，在2.4K處準備下高鐵台中站匝道時，男性駕駛疑發現錯過匝道急右切，結果不慎自撞分隔島後起火燃燒，整輛車瞬間變成一團火球，消防局獲報派遣春社、西屯分隊出動救災（護）車共6輛，人員共16人趕往灌救。

火勢雖然很快獲得控制撲滅，整輛車仍付之一炬成為一堆廢鐵，且因撞擊力道猛烈，車體嚴重變形，一度受困車內的男性駕駛則因逃生不及，不幸被燒成焦屍；而起火原因正由消防局火調人員鑑定，至於駕駛則因被燒成焦屍無法辨視，仍需警方進一步調查釐清。

而這起意外也一度造成大塞車，在上午8時過後始逐漸恢復暢通。

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