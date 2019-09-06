富商收藏仿造霰彈槍 刑事局南打幹員上門查緝

2019-09-06 10:06

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心獲報，高雄一名林姓富商涉嫌擁有多把槍械，警方暗中追查其可能藏槍處，前天於林男左營區住處搜索，發現多把長槍，嚇了一跳，不過，經檢視後僅有3把是警政署公告查禁的CAM870仿造霰彈槍，另有1把可發射子彈的動力空氣長槍可能觸法。林男表示，槍都是網路購來把玩收藏，不知違法，訊後移送橋檢獲1萬元交保候傳。

刑事局南打偵八大隊偵六隊日前獲報，林姓富商涉嫌非法持有多把槍械，經報請橋頭地檢署指揮，南打幹員會同高市刑大偵五隊15分隊展開偵辦。

專案小組追查近日得知林嫌可能藏放槍枝處所，本月4日執行搜索，查扣仿造霰彈槍3把、霰彈2發，可發射動力空氣長槍1把、90手槍子彈22發、手指虎1只等證物。訊後將林男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送橋檢，林嫌否認持有該批槍從事不法，辯稱單純收藏，也不知是公告查禁槍械，獲檢方1萬元交保。

警方表示，林嫌被查扣的仿造霰彈槍，為警政署公告查禁的港商製造CAM870霰彈槍，該把霰彈槍將原裝子彈設計成儲氣槽，以此方式降低殺傷力，規避我國安全標準20焦耳，並以空氣槍名義報關。

台中檢警2016年送驗該款霰彈槍，裝填火藥子彈射擊，竟在0.65公釐的鋁板上轟出大洞，擊發動能高達80焦耳，超過改造手槍4、50焦耳，警方因此公告查禁並呼籲持有民眾主動繳回，以免觸法。

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