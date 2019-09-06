六旬老翁猥褻侄媳 法官看到這個說「無罪、無罪」！

2019-09-06 06:27

［記者楊政郡／台中報導］女子「阿蓮」（化名）被家人趕出門，找前夫收容被拒，找前夫的大伯，大伯卻開口要她陪睡，被大伯上下其手、猥褻！當晚前夫來救她，確有在下體驗到大伯DNA而提告，法官認為大伯年屆六旬、右大腿截肢，是阿蓮自己進入房間且躺同床，發生猥褻動作時，阿蓮也是自由走出房間，過程沒有強暴、脅迫舉動，大伯行徑道德上可議，但還未達強制猥褻要件，證據不足，判決大伯無罪，此案可上訴。

台中地院判決書指出，阿蓮2017年6月7日與前夫「炳哥」結婚，不到百日8月25日離婚，搬回娘家住，可是不知何故9月1日遭家人趕出家門，求助炳哥暫時收容遭拒，求助炳哥的大伯（即本案被告），大伯騎機車去載她回太平區住處。

當晚大伯開口晚上跟他睡，阿蓮不知怎辦，傳簡訊給炳哥說「大伯要我跟他睡，怎辦？快回電」，可是從當晚6時許一直到11時30分才回電。

大伯早早進房睡，幾次出來催阿蓮進去陪他睡，阿蓮一開始拒絕，說睡客廳即可。催了幾次生氣了，說不進房睡就要她搬走，怕流落街頭，勉為其難進入房間躺在床上一側。

躺下不久大伯手就摸過來，解她上衣扣子襲胸，摸她外陰部，持續撫摸3至4分鐘，阿蓮有說「不要這樣」，實在難以忍耐，起身離開，大伯並沒有跟出來就自己睡了。

此時炳哥回電，阿蓮告知上情，炳哥跑來質詢大伯並載走阿蓮，決定報警、驗傷提告。

法官發現，確在阿蓮外陰部採到大伯DNA，對其上下其手應該可信。但縱使阿蓮內心不願意，卻是自己走進房間，「當下」也沒出言拒絕及其他明確反抗的動作，而說了一句「不要這樣」、「不要一起睡了」而走出房間，過程從容並無阻攔。

被告否認犯行，供稱姪子肖想他名下的房子，可能串通阿蓮來誣陷。法官認為被告年屆六旬、右大腿以下截肢行動不便，阿蓮年輕、四肢健全，不悅而離開房間都是靈活自如，客觀上並無被壓制情形。

阿蓮可能擔憂無法留宿而委曲求全，但內心怎麼想難以得知，還需外界客觀行為來觀察推論，依上述事前、事中或事後發生事實，其猥褻行為是否違背阿蓮意願還有疑慮。大伯行徑道德上固有可議，但與「強制」猥褻構成要件不符，應判無罪。

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