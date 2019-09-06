沒收到聘金告公婆！「婚禮紀錄片」成鐵證 新娘二審逆轉敗

2019-09-06 00:44

〔記者王捷／台南報導〕因為沒收到60萬聘金，新娘離婚秒告公婆還有前夫。一審女方家長請來新娘母親的老閨密作證，證實夫家曾說要給大聘，獲得勝訴，夫家要「賠」給新娘大聘，但到了二審，法官勘驗了喜宴攝影師拍攝的婚禮紀錄，發現女方家長曾將大聘還給夫家，因此判逆轉判新娘敗訴，夫家在勝訴後，今年追告老閨密做偽證詞，但檢察官做出不起訴處分。

翁姓女子在4年前與莊姓丈夫結婚，但婚姻不到半年就告吹，離婚後翁女主張，與莊男結婚時，夫家送來大、小聘，娘家自知沒有準備嫁妝，只收下小聘，退回大聘，娘家希望夫家能諒解莊男沒工作，翁女難以持家，希望夫家能將大聘60萬元現金，交給新娘作為家用。

豈料，翁女與莊男離婚後，莊男向翁女提出給付生活費，當翁女向娘家求助時，娘家才說拿之前的大聘60萬元出來給付，翁女自稱，當時她依據習俗在新娘房等候丈夫，不曉得娘家與夫家談好要將大聘交給她，因此對公婆及丈夫提告，要求返還。

一審時，翁母請2個閨密出面，證稱當時夫家同意將大聘給新娘，用來修繕房屋。但夫家卻主張，大聘當時只是為了禮俗拿來拍照用，不過，法官依據民法135條口頭上的契約規定，加上有證人證詞，判新娘勝訴，莊男要「賠」新娘大聘60萬元。

莊男不爽賠了夫人還賠錢，上訴到二審，法官勘驗婚禮紀錄片，影片中，女方家長收下一大袋聘金後，只拿出小聘，並說決定將大聘還給「你們」。但新娘翁女主張，影片中的「你們」是嫁進去夫家的她，但是法官不採信，判新娘敗訴。

莊男二審逆轉勝後，砸重金聘3位律師，反告女方家長的老閨密作偽證，檢察官在審理後認為證據力不足，也沒有以詐術讓法院上當，因此做出不起訴處分。

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