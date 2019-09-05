狠夫國道殺妻！持刀狂刺還倒車衝撞 二審減刑原因是…

2019-09-05 20:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕狠夫劉姓男子今年1月間涉嫌持刀猛刺妻子左胸，妻子在高速公路跳車逃生，劉男還企圖倒車撞重傷的妻子，劉妻機警躲進護欄縫逃過一劫，但全身多處肋骨骨折、併發氣胸，被緊急送醫獲救，狠夫一審被判7年6月，上訴二審，法官審酌劉男投案自首，撤銷原判決改判7年，全案可上訴。

檢警調查，劉男今年1月間駕車載妻子和2名未成年子女，途中妻子發覺路線怪異，問一句「車要開去哪？」，丈夫聲稱要回六龜老家，她感覺有異，打電話向女兒求援，劉男暴怒萌生殺機，車開至國道10號燕巢交流道出口，拿出水果刀刺向妻的左胸、持鐵條插入背部，劉妻跳車逃命，狠夫竟倒車將她撞飛，倒臥路肩的劉妻爬進護欄縫內躲避，撿回一命。

劉妻淚灑法庭哭訴，害怕劉男出獄後找上門，「我連一個家都沒有辦法住」。一審法官認為被害人心理受創很深，而劉男只因與妻起衝突，就持刀殺妻，還企圖輾壓重傷跳車的妻子，手段極為兇殘，甚至還不顧當時後座還載年幼子女，執意刺殺妻子。

劉男甚至在眾目睽睽下行兇，開車企圖輾撞已經負傷的妻子，並危害高速公路其他人車安全，雖然劉男犯後投案，符合自首要件，但法官認定劉男只是為求減刑，而非真有悔意或一時氣憤；此外，劉男曾在一審時翻供，辯稱不知手上拿的是刀子，狡辯掩飾罪行之舉，使投案後仍無助案情釐清，合議庭法官未給予減刑，以殺人未遂罪判處7年6月。

劉男上訴二審，法官認為劉男犯行非輕，但也無法證明內心沒有切實的悔悟而自首，加上他出庭時都坦承犯行，因未能與告訴人達成和解，犯後態度不算良好，認為符合減刑要件，但減刑幅度不大，改判7年有期徒刑。

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