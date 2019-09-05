虐殺跑路逾3個月 盤纏用盡3煞落網

2019-09-05 20:34

〔記者劉慶侯／台北報導〕44歲黃姓男子因為債務問題，今年4月與人相約談判，遭3煞凌虐並活活打死。案發後，涉案的2名魏姓堂兄弟四處東躲西藏，最後因為「盤纏」用盡，只好出面投案，警方昨日再逮獲謝姓男子，全案依殺人罪嫌送辦。

警方表示，黃男生前疑似與涉案的魏姓堂兄弟及謝男等人，共同策劃去一家地下賭場詐賭，但黃等人最終遭賭場人員識破，大罵他們「博歹筊」；魏等人咬出黃是主謀，黃最後被逼簽下60萬元本票。

不過，黃認為詐賭是大家共同策劃，出事後卻只有他擔責任，他心生不滿也不願出錢，因此遭魏等人追債。

今年4月23日晚上，黃與一名綽號為「大頭」的男子，相約在台北市萬華區一家清茶館碰面協調債務，25歲魏姓堂兄弟和謝嫌隨後現身，將黃押至「大頭」位在和平西路上的租屋處討債。

黃仍不願出錢，隨即遭魏姓堂兄弟、謝嫌等3人毆打，甚至逼喝尿。黃雖然體型壯碩，但仍被打到遍體鱗傷，黃最後疑因被打到暈眩，企圖站立時卻重心不穩倒地並撞到頭部而失去意識身亡。魏等人見狀嚇得逃離現場。

魏姓堂兄弟和謝姓共犯在角頭大哥的協助下，一度南下台南、屏東等地躲避警方追緝，跑路超過3個月，最後因為「盤纏」用盡，彈盡援絕，8月只好出面投案。

檢警日前掌握謝的行跡，昨日南下將他循線逮捕，檢警正持續釐清幕後的賭場糾紛，全案擴大偵辦中。

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