足供650萬人吸食！台東檢警海巡科技溯源破1.5噸毒品

2019-09-05 17:53

［記者黃明堂／台東報導］台東地檢署指揮警察及海巡單位在蘭嶼外海及台東富岡漁港查獲兩漁船走私淨重1457公斤安非他命及愷他命，檢方估總市值40億，足供650萬人吸食，所幸成功阻絕，溯源斷根的辦案模式，法務部及高檢署都認為是典範。

這兩艘漁船運毒，航行軌跡相近，且為2天內連續查獲，外界原認為同一集團所為，毒品也應來自同一母船，但檢方偵辦過程並未發現有關連性的証據，因此分開起訴，5月9日在蘭嶼海域被查獲的「藍悅號」海釣船運淨重829.44公斤安非他命，起訴警官李哲銘等11人，另追緝在逃金主；5月10日在富岡漁港查獲的「金海銘號」海釣船運淨重627.9公斤愷他命，起訴朱姓被告等5人，另追緝幕後金主。

檢方指出，5月9日在蘭嶼南方1.7浬處海面，查獲「藍悅號」海釣船載運毒品，為追緝毒品來源，隨即指揮司法警察單位過濾相關船隻，經海巡署相關單位發覺於富岡漁港停泊之「金海銘號」漁船行跡可疑，懷疑是與藍悅號接觸交貨的對象，從船艙起出大量愷他命，並拘提朱姓船長，溯源查辦上游及共犯。

法務部次長張斗輝表示，監獄收容人多數與毒品有關，法務部及各單位努力防制毒品已具成效。他感謝辦案團隊利用科技偵查積極向上溯源，成功追緝共犯，也讚賞檢察官積極蒐證使毒販幾乎百分之百遭羈押。

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