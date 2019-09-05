「去死」女韓粉告前澎湖縣長高植澎 檢察官不起訴

2019-09-05 18:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕今年7月6日於高雄煎餅店內對女學生飆罵「去死」，引發社會議論的楊姓女韓粉，自稱「外省第二代」軍眷子弟的她，今年4月間於前澎湖縣長高植澎的臉書中，辱罵高植澎「混蛋」、「丟臉」、「您不是女人生的」，被高植澎控告妨害名譽罪，不料，她沒有反省自我的言行尺度，卻反告高植澎妨害名譽罪，澎湖地檢署沒有傳喚高植澎，逕為裁定不起訴處分，高植澎對此案表示，充滿「無厘頭」之感。

楊女於今年4月25日，見到高植澎於臉書中，質疑韓國瑜之妻李佳芬沒有把版稅捐出，楊女雖與高植澎素無交情，卻在高的臉書中嗆聲說，「我家人是韓國瑜市長的小內閣...，請不要到處公開污衊韓國瑜市長夫妻的名譽，公然毀謗是犯罪的事情，飯可以多吃，話少講一點，沒人當你是啞巴，你是中華民國老百姓嗎？」。

對於楊女自稱家人是韓國瑜的小內閣之說，高植澎「酸」說，「跟他（韓國瑜）在撈在混嗎？」，楊女辱罵高植澎「混蛋」、「貪污被抓到」、「丟臉」、「當醫生很了不起嗎？」、「您（高植澎）不是女人生的」，以及「不是每人都跟你一樣不要臉的」，高植澎認為楊女侮辱謾罵之詞，已非言論自由可容許的範圍，對楊女提出妨害名譽告訴，此案仍由高雄檢方偵查中。

高植澎卻沒料到，楊女在上述訴訟尚未偵結前，向澎湖地檢署控告他妨害名譽，理由就是高植澎揶揄「跟他（韓國瑜）在撈在混嗎？」，澎湖地檢署沒有傳喚高植澎，就裁定不起訴處分。

澎湖地檢署認為，高植澎是單純表達個人主觀意見，縱使尖酸，導致楊女不悅，卻不是粗鄙言語，也非侮辱謾罵，沒有公然侮辱楊女之意，另外，高植澎質問的是，楊女的家人是否「跟他在撈在混嗎？」，並非指楊女，「家人」也沒有指名，並非特定人，據此裁定高植澎不起訴，高植澎則說，澎湖地檢署案件較少，因此偵結速度比較快，至於他告楊女妨害名譽一案，「（楊女）還不悔改」，他認為楊女告他，是「無厘頭」之舉。

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