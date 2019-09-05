「這次下雨都是綠獨縣市淹水」 男造謠判罰2000元

2019-09-05 16:35

〔記者溫于德／台北報導〕台灣今年7月初豪雨期間，張男在個人臉書發文指「施政好不好？下個雨就知道。怎麼？這次下雨都是綠獨縣市（屏東、新竹、臺南、桃園、基隆）淹水」等語，事後遭北市松山分局認定在網路上散佈謠言，足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法移送。台北地院簡易庭上月底裁定處罰緩2000元，可抗告。

裁定指出，7月4日下午2時許，張男在臉書發文後遭警方移送法院裁處，但他辯稱，文章並非他貼上網。

然而法官指出，張貼者所使用的FB帳號確為「張虎林（含個人臉書大頭照）」，而張男在警詢時說，「張虎林」臉書帳號由他使用，並未提供其他人使用等語。

此外，文字下方附有5張嚴重淹水照片，分別附註「屏東」、「新竹市」、「台南」、「桃園」、「基隆」等文字，內容還說，「這次淹大水，正好檢視各縣市基礎工程的好壞，淹大水的縣市都是民進黨執政的縣市，事實證明，這說明了什麼，台灣人看清楚了嗎？綠色執政，淹水保證？」等語，另有24則留言及83個按讚人次。

法官認為，當時除了桃園市政府消防局函覆部分地區有淹水情形外，屏東縣政府消防局、新竹市消防局、台南市政府消防局、基隆市政府消防局均函覆未接獲淹水情資，因此認定張男貼文為不實消息。

法官認定，張男貼文前並未盡到查證義務，就在臉書上公開散佈不實消息，導致聽聞者無從判別訊息真實性，假使該則謠言不斷遭人分享轉載，將使人心惶惶誤認相關地區有淹水情形。

法官在裁定書末提到，一般民眾對於現今社會環境觀感多仰賴網路取得資訊，但網路資訊虛實參半，張男未經求證就散佈，思慮不周，裁處罰緩2000元。

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