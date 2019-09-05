非助運毒也非臥底 二線二警官李哲銘是帶頭「大毒梟」

2019-09-05 13:26

［記者黃明堂／台東報導］台東縣警局前蘭嶼分駐所所長李哲銘涉入大宗毒品走私案，原本外傳他是協助運毒，更有人可能是臥底警察，但今天起訴內容顯示，他是集團首腦，是正港的「毒梟」，被起訴具體求刑12年。檢方說，過去有警察少量販毒，但像李實際走私大量毒品的，相當罕見。

起訴書中指李哲銘因投資失利，運毒船「藍悅號」船長鄭程維則是經濟窘迫，兩人同在蘭嶼工作，素有交情，同樣缺錢，於是在107年間由另一位李姓被告牽線，主動找上販毒集團，108年間再找到另1位熟悉毒品運輸網路的劉姓被告，共同在花蓮玉里鎮張姓被告家中共謀走私毒品。

檢方指出，原先他們接洽要從柬埔寨以1公斤2萬元的代價運進「k他命」840公斤，沒想到最後買到的貨是安非他命。

一干人等原本的計畫是，今年4月間，由鄭程維駕藍悅號從蘭嶼鄉開元港出海，從母船接運毒品後，進入蘭嶼龍門漁港，再以船運到台東富岡港後上岸。

不過，因有另一幫人的加入，計畫生變。原集團張姓被告，與另集團同樣姓張的被告合流，並由對方提供4支iphone手機及1支衛星電話，還有現金100萬元，供李哲銘集團作為運毒的聯繫之用，前置作業完成後，李哲銘與鄭程維於5月7日共同到台東市買黑色大塑膠袋等物，準備作為偽裝毒品為雜貨之用。

5月8日下午，鄭程維駕藍悦號從開元港出航，隔天接洽到母船，載運42袋安非他命，毛重879.84公斤，淨重829.44公斤，返航時被海巡艇查獲，鄭當場被捕。

台東縣警局4月間就得知李哲銘大量欠債、行為異常，將他從蘭嶼調回台東分局，但他並未就此收手，繼續策劃運毒。在藍悅號被逮後，他與其他共犯正在台東市一家五金行內等候消息，得知毒品被抄，當天傍晚就與多位展開大逃亡。

李哲銘往南逃向大武，砸毀工作手機丟棄，再駕車往北逃向宜蘭的旅館，並接洽偷渡，聯繫到漁船以每人30萬價格出境藏匿，但出港後因身體不適，竟又回航，繼續待在旅館，期間李姓共犯獨自投案，李哲銘等人又開始逃亡，搭計程車到新北、台南，又折返新北，再南下屏東恆春，躲在一棟民宿內，6月10日被警方循線逮到。

檢方起訴11人，其中李哲銘等8人為共同正犯，餘3人藏匿人犯。李哲銘到案後坦承犯行，並指出，李哲銘擔任分駐所所長，肩負偵查犯罪之責，卻反向邀約鄭程維一同以藍悅號走私毒品，事跡敗露不主動投案，使執法人員蒙羞，因此具體求刑12年。

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