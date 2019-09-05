52歲男失蹤近3月遭員工殺害 家屬曾PO臉書求助

2019-09-05 13:05

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市泰山區一名52歲施姓男子，今日驚傳遭人殺害並棄屍在宜蘭壯圍，3名施男的員工則涉嫌行兇，檢警正釐清中，據了解，施男在6月中就失聯，家屬還曾心急如焚的上傳臉書「全國協尋專頁」求助，可惜當時沒有網友看過施男留言回覆。

據悉，檢警在調查後，懷疑施男遭擄，昨晚逮捕3名嫌犯後，3嫌供出棄屍地點，檢警昨日到宜蘭壯圍山區現場進行開挖，找到疑似施男的屍塊，但因雨勢過大，開挖暫停，今日上午警方與鑑識人員重回現場擴大範圍開挖蒐證，並帶嫌犯回現場進行模擬。

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