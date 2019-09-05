不知洗腎淨水設備要許可證 新光集團惠普今獲不起訴

2019-09-05 13:05

〔記者黃捷／台北報導〕台北市議員周威佑去年踢爆新光集團旗下惠普企業，販售未經衛生署許可的洗腎設備，涉嫌違反藥事法，但台北地檢署歷經1年半調查，發現惠普曾函詢該設備是否需要許可證，衛生局回覆不需要，難認惠普主觀認定違法仍無照銷售設備，今依罪嫌不足處分惠普及營業部協理馬永強不起訴。

周威佑去年3月間開記者會表示，惠普販售洗腎用的透析用水淨化設備，在2010年曾向衛生署申請醫療器材許可證號遭退件，卻仍販售給輔大醫院、新光醫院、台東馬偕、聯合醫院三重院區及台大雲林虎尾院區。

檢調隨即介入調查，並於去年4月間發動搜索，約談新光集團二少奶奶、惠普負責人孫若男及馬永強3人，檢察官複訊後孫若男請回，馬永強則以40萬元交保。

不過，馬永強應訊時強調，醫療機構設置標準並未規定血液透析室的逆滲透水處理設備需要許可證，他曾函詢衛生局，衛生局發文回覆稱該設備不需要許可證，才被誤導繼續販售，並非故意無照販售設備謀利。

由於惠普提出衛生局公文為證，此外，該逆滲透水處理設備沒有直接與病人相連，只是提供洗腎機透析用水，該設備同樣連接院內其他需要透析用水的設備，並非專屬於洗腎機，難認本身就有具有醫療功能，且惠普另有取得歐盟透析用水水質證明，檢察官遂採信惠普、馬永強被衛生局誤導，主觀上認定合法，因此處分不起訴。

至於孫若男部分，因他供稱公司業務多由馬永強負責，他對於販售洗腎設備的事情並不知情，檢察官並未將他列為被告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法