新型賭場！美式餐廳暗藏德州撲克 還有「教戰手冊」

2019-09-05 12:55

〔記者陳薏云／台北報導〕新型賭場！新北市板橋重慶路一間主題餐廳，從去年開幕後，對外召募會員到店內舉辦「德州撲克大賽」，實際則暗中與賭客對賭，輸贏除了能在現場兌換現金，還能利用帳戶匯款，甚至在店內貼上「教戰手冊」，指導遇到員警登門臨檢可保持緘默，警方於本月1日上門逮人，現場查獲賭場負責人、荷官、工作人員4人及賭客7人，依法送辦。

據了解，這家主題餐廳採會員制，外觀與一般美式餐廳無異，一般民眾都能登門消費，但能上牌桌把玩則限會員，店家更不定期舉辦月賽及週年慶活動，吸引賭客上門。

店內賭法是賭客先在店內儲值籌碼，1元新台幣可兌換10籌碼，各賭客再以德州撲克相互對賭輸贏，擔任荷官的店家在每局輸贏賭金抽取5%當作抽頭，賭客並可將儲值的籌碼以現金交付及帳戶匯兌等方式，把籌碼再次兌換為現金。

警方接獲檢舉，多次前往臨檢查察，發現檯面籌碼資金相當龐大，店家甚至還準備點鈔機及架設監視器，與店家所稱單純遊戲無涉賭博差很大，更有賭客私下表示，店家在廁所內張貼「教戰手冊」，指導遇到員警登門臨檢可保持緘默、同時店家也會委任律師協助，只要賭客不要承認有賭博，就能全身而退。

經調查數月，板橋警方於1日前往搜索，現場查獲賭場負責人、荷官、工作人員4人及賭客7人，並扣押共同賭資籌碼97萬多點（換算新台幣為9萬餘元）、抽頭金、營業所得、籌碼1000餘萬（換算新臺幣約100餘萬）、撲克牌、監視器主機、螢幕、電腦主機及點鈔機各1臺、監視錄影鏡頭、會員名冊、營業帳冊等證物，其中有賭客坦承賭博，直接打臉店家「絕不涉賭」的海報。

員警將工作人員及賭客通通帶回警局，依刑法營利賭博等罪送辦，警方也呼籲，近年來這類型主題餐廳紛紛開幕，但許多遊走法律邊緣，甚至暗中經營賭場，奉勸民眾千萬不要參與這種「變相賭博競賽」，否則仍是會觸法。

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