陳明文300萬現金掉高鐵案 北檢收到告發 嘉檢提早一步剪報分案

2019-09-05 11:26

〔記者錢利忠／台北報導〕民進黨立委陳明文前天在高鐵車廂掉落內有300萬元現金的行李箱，陳的次子陳政廷解釋這是父親給他的「創業基金」；法治時報社長黃越宏質疑陳政廷涉犯特殊洗錢罪，昨至台北地檢署遞狀告發，但據悉，此案嘉義地檢署昨日已早一步剪報分案，北檢今早完成收案後，依司法實務運作慣例，可能將案件移轉給嘉檢調查。

黃越宏昨告發表示，陳政廷的解釋有違常情，令人高度懷疑是在非法洗錢，創業基金只是用來掩護的藉口。黃越宏告發狀提出3點，第1，要銀行證明300萬元確實是陳明文領的錢，因金額超過50萬元，也須查明提領銀行有無通報；第2，若陳明文無法證明何時、何處領的錢，就要查明父子倆是否有涉特殊洗錢罪，是否幫他人製造「金流斷點」。第3，檢方應查明錢由何人、何時帶上高鐵，要帶往何處、交給何人，究竟是非法交易的付款，還是政治獻金、賄款或賄選之預付款，是否因雙方條件未談妥，對方不敢收才會遺留在高鐵上。

面對外界質疑，陳明文辦公室則發聲明指出，陳明文日前於台灣高鐵列車遺失1只皮箱，幸賴民眾的良善與高度法治意識，以及台灣高鐵極具效率的遺失物協尋機制，最終得以尋回，深感謝忱。

陳明文指出，原本十分單純的遺失物尋回事件，卻遭特定媒體不斷渲染，配合選舉競爭對手及國民黨部分人士，捏造子虛烏有內容，誣指不當政治獻金或金流，乃至攀附不明財產等，此等行為侵害名譽至極，已委請律師提告，以訟止謗；其次，此筆現金，均自銀行分次提領，金流正常，絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，也非政治獻金。

陳明文聲明表示，現金用途是陳明文夫婦資助其么兒創業，預先於國內購買相關機械設備，餘款再存入銀行兌換匯出，並會依照稅務法令辦理，所有用途絕對正當並恪遵相關法令，「請有心人士勿再煽動揣測，模糊抹黑！」

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