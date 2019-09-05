林男偷吃又不想賠 反告仙人跳還是敗訴

2019-09-05 06:37

［記者楊政郡／台中報導］單身的林姓水果商與有夫之婦「小花」（化名）有一夜情，被對方老公鍾男發現後，雙方在派出所簽下切結書，願賠鍾男50萬元，但林越想越不對，好像遇到仙人跳！且鍾男夫妻告他性侵及妨害家庭都已不起訴，他拒繳剩餘的47萬，並提告小花及鍾男恐嚇及詐欺，檢察官也不起訴確定，鍾男請求依切結書給付47萬及利息，台中地院判決鍾男勝訴定讞。

判決書指出，林男在水果市場任職，認識來買水果的小花，2014年9月某日兩人在簡愛汽車旅館內發生「性行為」，但林男法庭上否認有性行為，小花卻說是被林強姦，鍾先生則是告林妨害家庭，1個月後鍾與小花一起到他上班的市場，質問他與小花姦情，林一再說對不起，且任人宰割模樣，依他與鍾先生對話錄音，他一再道歉、賠不是，主動說要陪6萬、15萬、25萬，後來鍾開口50萬他也同意，僅要求先支付3萬，其餘讓他分期付款。

雙方約在水湳派出所內簽下上述切結書，切結書中林坦承與小花有一夜情，願意賠償，保證日後不再聯繫及見面等等。

而小花告林強制性交罪、及鍾告他妨害家庭都陸續獲得不起訴，林卻反悔不付錢了，反而提告鍾男與小花恐嚇取財及詐欺（均不起訴確定），他質疑是遇到仙人跳。

林說他販售水果兼載貨外送，教育程度不高，對一般婦人購買水果沒有設防，小花前來購買水果時，主動索要手機號碼，探詢他下班或有空時間。2014年9月間雖與小花去汽車旅館，但並無踰越禮教的行為。而1個月後，鍾與小花竟連袂來他上班處，聯手逼迫他要賠錢，他想想這是仙人跳吧！

法官認為，情形與仙人跳不相同，仙人跳是以美色誘惑，然後當場抓姦讓被害人跑不掉，威逼賠償，此案是一個多月後才找上門，這長時間變數太大，兩者有很大差異。

再者，從林與鍾男對話錄音，都是林在道歉、賠不是、認錯，也主動提出賠償金額，反觀鍾某說要找朋友過來，或要讓林家人來處理，僅是正常的手段，未對其生命、財產、人身自由產生威脅，且切結書中林坦承有一夜情，事後矢口否認只是卸責之詞，台中簡易庭判鍾男勝訴，林應支付這筆47萬元及利息，林不服上訴，台中地院判決駁回而定讞。

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