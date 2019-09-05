救人不分縣市 竹縣消防健兒南投受訓伸援落水女子

2019-09-05 00:12

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府消防局消防員目前正分批在南投水里溪辦理急流救生訓練，沒想到昨（4）日傍晚結束訓練正準備返回竹山訓練中心途中，意外獲悉1名33歲陳姓女子在水里溪清洗鴨蛋時不慎落水，其夫設法救援卻徒勞無功下緊急向南投縣政府消防局求援。

南投消防局獲報後雖分派水里、集集2分隊立刻出動人車且攜帶裝備前往搶救，但因救人如救火，所以隸屬於南投縣消防局的急流總教官孫耀庭立刻聯繫由新竹縣、嘉義市、基隆港務消防局等多個單位所合組的急流救生教官團，共同率隊到場搶救。

經急流教官團努力搜尋下，大家在事發1個多小時後，終於在水里溪的低頂水壩附近尋獲受困於石縫的陳女，但遺憾已無生命跡象。

急流教官團仍心存希望，期待能有奇蹟，所以火速分成2組救援組下水搶救，並防止落水者持續往下游漂走，其他人員則於岸上使用繩索確保救援團隊在急流中的安全，最後同心協力終於幫助陳女脫困，緊急後送醫院搶救。

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