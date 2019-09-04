9/4 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-09-04 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月4日）開獎的第108000212期今彩539與第108000212期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000212期雙贏彩中獎號碼為「04、06、07、09、10、13、14、17、18、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共290注中獎，每注可得500元；肆獎共2580注中獎，每注可得100元。

第108000212期今彩539中獎號碼為「06、09、11、13、15」，頭獎摃龜；貳獎共194注中獎，每注可得2萬元；參獎共6330注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5341注中獎，每注可得50元。

第108000212期39樂合彩中獎號碼為「06、09、11、13、15」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共252注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6865注中獎，每注可得1125元。

第108000212期3星彩中獎號碼為「843」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000212期4星彩中獎號碼為「5215」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法