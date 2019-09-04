幻聽男把鄰居打到癲癇 緩刑免入獄

2019-09-04 20:11

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名穆姓男子前年因養狗問題與陳姓鄰居吵架，竟持球棒猛揮陳男頭部，陳男倒地昏迷，送醫急救撿回一命，但出現癲癇、左眼視力僅剩0.001等後遺症，穆男被依殺人未遂罪起訴，高等法院考量他罹患思覺失調症，有幻聽、幻視、怪異行為，犯案時辨識能力降低，日前判他1年10月徒刑，緩刑5年，免入獄。

穆男長期罹患思覺失調症，有幻聽等怪異行為症狀，前年4月間，因餵食流浪狗而與陳男發生口角，穆男氣不過，竟拿隨身攜帶的木質球棒朝陳男頭顱猛揮，陳男被擊中後當場倒地失去意識，路人發現送醫急救，一度發出病危通知，經醫師搶救，施以雙側顱骨鑽孔引流手術及治療，才撿回小命，但已受右側硬腦膜下出血、左側硬腦膜上出血、癲癇及左眼視神經萎縮等傷害，左眼現在只剩光感，視力僅0.001，目視能嚴重減損。

穆男承認揮棒，但強調不知道有無揮中陳男，還認為陳男的傷勢是酒後自行跌倒所造成，不過，離譜辯詞被監視器畫面打臉；穆男又說，隨身攜帶球棒是因為長期受到鄰居言語騷擾、謾罵、恐嚇，案發時是因為陳男先惡言相向，還作勢攻擊，他才揮棒自衛。

高院雖未採信他的說詞，但認為，穆男經過心理衡鑑，確定案發時的辨識能力降低，有幻聽、幻視等情狀，可見得他犯案時受到思覺失調影響，明顯降低辨識行為能力，考量他與居民相處不融洽，才一時情急攻擊陳男，有情堪憫恕之處，遂二度減刑至1年10月，讓他達到緩刑門檻，再判緩刑5年；仍可上訴。

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