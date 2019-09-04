員工放沖天炮導致鄰居失火 老闆也連帶判賠

2019-09-04 21:01

〔記者王定傳／新北報導〕2017年1月28日，農曆大年初一時，「不貽樣湯包」新莊分店進行開工儀式時，越南藉潘姓員工竟在店門口施放沖天炮，不慎射入黃姓鄰居的住處頂樓，導致起火燃燒，被害者提出求償，新北地院判定，潘男當時是在執行「開工儀式」職務，負責人阮姓女子也要負擔，判2人連帶賠償11萬餘元，可上訴。

本案發生於2017年1月28日下午1時許，潘男當時在店門口進行開工儀式，施放沖天炮，不慎涉入黃某頂樓住處，導致其衣物、書籍等物品燒毀，鐵皮棚架屋頂因高溫熔燒變形、天花板還因此破損、防水層亦失效。

被害者先提出刑事告訴，潘男因此被依公共危險罪判處拘役40日確定，黃某再提刑事附帶民事求償，要求2人賠償41萬餘元。

對此，潘男認為損害應計算折舊，阮女則主張潘男雖是員工，但事案發當天並非開工日，潘男因覺得過年放鞭炮好玩才放炮竹，與執行職務無關。

不過，法官調查，潘男放煙火的地點在店門口前，他在警詢時亦供稱，因大年初一開工，才施放炮竹煙火與燃燒金紙，刑庭審理時，他改口說：「這跟開工沒有關係，那是大年初一是基於風俗習慣」。

不過，民庭審理時，他還是坦承：「那天原則上老闆並沒有說要開工，只是因為我沒有回國過年，就自己開店營業，並告知老闆大年初一下午有自行開店」；法官判定潘男施放爆竹行為與湯包店開工儀式職務有關，阮女亦須負責，判2人賠償11萬餘元。

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