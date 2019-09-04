男載BABY毫不減速闖紅燈 老外騎士一路跟車怒斥「敗類」

2019-09-04 19:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名正義老外重機騎士，8月底騎車行經中壢區中園路二段通往大園區中正東路三段方向，看到一對男女共乘機車，後座女子手中，抱著一名襁褓中嬰幼兒，竟毫不減速直接闖紅燈，讓他當下非常生氣，等變換燈號後就一路尾隨追上告訴騎士，這行為很危險，但男子不但不領情，反而嗆聲老外騎士「逼車」、老外騎士也用生澀的中文回嗆「一級敗類」。

老外騎士的機車掛有行車紀錄器，近日他把街頭直擊拍下的闖紅燈影片PO上youtube，影片中，只見老外騎士告誡男騎士：「你有小BABY在機車上。」並用中英文參雜，向前方騎士大吼，氣沖沖地追上前時，騎到旁邊告訴騎士：「你剛剛闖紅燈你知道嗎，你剛剛闖紅燈，你有一個BABY，你沒有先停，你沒有先檢查，有沒有車子來了。」

闖紅燈的機車騎士，對老外騎士突如其來的舉動，先是愣了一下，似乎聽不太懂這名老外在講啥麼，一頭霧水的反問「這是在逼車嗎」？

影片上傳youtube後，中壢警分局獲知將調閱路口監視器，查明機車闖紅燈及超載違規事實。警方表示，影片中機車涉嫌闖紅燈及超載，依道路交通管理處罰條例第53條、31條規定，應處罰1800元及300元罰鍰。

老外騎士今日下午受訪強調：「他們是大人，這是他們的選擇，不關我的事，可是我看到他威脅一個小嬰兒，那小嬰兒沒有選擇，為什麼我這麼生氣，因為我也是一個父母。」

有民眾認為老外騎士很有正義感，會糾正男騎士是對的，還說男騎士闖紅燈被熱心外國人糾正，有些丟臉，但也有民眾覺得，雖然男騎士違規，但當下這個動作，似乎也是有點危險。

對此，警方提醒老外騎士不具有交通執法攔查職權，上傳影片機車騎士與違規機車併行部分，有影響道路交通安全之虞，呼籲用路人行車時務必注意交通規則，以維護人身安全。

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