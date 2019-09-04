鼻酸！小孫女伴爺屍哭喊10小時 徹夜蹲站肌肉損傷

2019-09-04 18:19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣傳出車禍意外導致祖孫天人永隔悲劇，據了解，死者潘姓老翁與外孫女感情好，平常一老一幼形影不離，昨晚聽到4歲外孫女喊牙痛，老翁著急載著她摸黑出外看醫生，不料途中卻發生意外，小女童徹夜守在外公屍體邊不停哭泣，直到路人白天發現時已時隔10小時，小女童雙眼紅腫、雙腳泡在水裡，哭著不斷掛念外公，令人鼻酸。

後龍鎮南龍里長呂煙泉說，今天早上7點多，路人經過農路聽到附近傳來陣陣孩童哭聲，四處查看，在1公尺深的水溝內發現小女童站在老翁屍體邊，不斷啼哭，警消到場將小女童抱上岸，她仍然驚魂未定，哭著問：「阿公怎麼了？」

據了解，意外發生當時夜已深，附近又人煙稀少，小女童摔入溝中受到驚嚇不斷喊著「阿公、阿公」，但外公始終沒有回應，小女童徹夜未眠，或蹲或站守在外公身旁10小時，雙眼哭紅、雙腿泡水中發白、皺褶，全身都被蚊蟲叮咬；送醫發現女童CPK（肌酸磷化酶）過高，疑是長時間維持同一姿勢，導致肌肉受損，須住院治療。

鄰里透露，祖孫倆感情好，平常都是老翁載著外孫女上學、回家，常常膩在一塊，昨天晚上老翁聽到外孫女喊牙痛，二話不說立刻騎上機車帶她去看醫生，不料這一出門卻讓祖孫倆天人永隔，女童守著外公屍體一整夜，幼小心靈受驚、失親備受衝擊，令人鼻酸。

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