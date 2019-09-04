市府設H型鋼擋不住落石毀車 車主提國賠敗訴原因是...

2019-09-04 21:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕雨天不要將車亂停路旁邊坡下！

謝姓男子前年6月把車停在路旁邊坡下方，上方H型鋼，擋不住崩落土石，整個基座滑落壓毀謝的轎車，謝以H型鋼銹蝕，提國賠向基隆市政府求償車損。基隆地院認定，當天雨量太大，與H型鋼銹蝕無關，判謝敗訴，市府不用賠償謝的車損。

謝姓男子前年6月2日，把車停在路旁H型鋼基座、防落石網下方，因大雨不斷，沖毀H鋼基座，連同土石滑落，壓毀謝的車頂與引擎蓋。

謝以當天並無連日大雨、也無颱風，主張H型鋼銹蝕嚴重，因市府未善盡管理而出現鏽蝕，以致無法承受突來的陣雨，致鋼板倒下壓毀他的車輛，提起國賠訴訟，向市政府求償19萬8000元修復費。

市政府答辯認為，市府在道路邊坡邊設置H型鋼10餘年均能有效防止落石，並未因H型鋼表面繡蝕、掉漆，發生斷裂滑動，H型鋼的設置並無瑕疵。

市府還說，前年6月2日那天，基隆市降雨量高達337.6毫米，已達中央氣象局所訂120毫米「豪雨」標準，致該區段邊坡土壤不及將孔隙含水排出，H型鋼底座滑動而傾倒，壓到謝的車，若無當日豪雨雨量影響，H型鋼底座也不會因此滑動頃倒，與H型鋼是否鏽蝕無關。

判決依第三方鑑定單位、台灣省土木技師公會指出，6月2日當天土石滑落的數量，是H型鋼防落石網可以阻擋的70倍以上，縱使H型鋼未沒有任何鏽蝕，也無法防護土石的滑落。

法院因此認定，市府H型鋼的管理設置縱有缺失，也與謝車受損的結果無因果關係，因此判謝敗訴，市政府不用賠償謝的車損。

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