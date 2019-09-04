冒領500萬被失智母與3姊妹拍打追討 他還手傷母判拘40日

2019-09-04 17:39

［記者楊政郡／台中報導］盧男疑似冒領失智母親帳戶內500萬元現金，被發現後，失智母親與3名女兒半夜到盧男大里區住處向他索討，盧男不甘被母親、姊妹追討，母親又出手拍打他，竟惱羞成怒還手推擠、毆打老母親，至母親左側上臂、前臂挫傷，台中地院依傷害尊親屬，判拘役40日。

判決書指出，盧男的母親因有失智狀況，已由台中地院家事庭宣告由女兒「阿穎」出任監護人，去年2月卻發現失智母親帳戶，被冒領500萬元（查知是被告盧男去年2月聲請變更印鑑、補發存摺，連續3天提領現款及匯款500萬元至其帳戶），3月3日「阿穎」找其他兩妹妹與母親，一群女子到盧男大里區住處，向他追討。

母親與姊妹們等到翌日凌晨1時許，盧男才返家，一見面母親就再三開口向他索錢，情急之下還拍打盧男，盧男冒領大筆金錢在先，被逼急了，竟惱羞成怒，徒手推擠、毆打母親，至母親左側上臂、前臂挫傷。

而當晚幫母親洗澡才發現上述傷情，由「阿穎」代表提告。

盧男否認當天有發生推擠、毆打，辯稱如果是媽媽打他，他回擋也是正當防衛，不過3名女兒都指證歷歷，也確實出現互為推擠、拍打情事，盧男自己也不否認，另盧男辯護人說，母親不是說「算了、好了啦」，「阿穎」怎可違背母親意思呢？

法官查出盧男確有冒領500萬在先，也有母親等人到場討錢之事，3名女兒的證詞相符可信，另檢察官並沒有收到撤回告訴狀，「阿穎」出任監護人為母親提起告訴，也是保護母親權益。審酌被告冒取母親大筆財產在先，拒不返還，法庭上也說不出何時可還，至生本案爭端，惡性非輕，判拘役40日。

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