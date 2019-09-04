獲癌末病患信任 新北社會局社工竟侵占112萬存款

2019-09-04 13:53

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府社會局社會工作科陳姓社工，去年趁照顧張姓癌末病患時，侵占張某的金融卡，再戴安全帽、口罩，跑到農會自動提款機盜領112萬餘元存款，甚至假冒張某侄子傳訊給農會主管，佯稱是張某請他代領，新北地院審酌陳男認罪有悔意，且與被害者家屬和解並履行完畢，依公務員假借職務上機會侵占等罪判他8個月徒刑，緩刑3年，並接受法治教育5場。

檢警調查，去年12月間，陳男承辦無親屬照料的張姓癌末病患案件，負責關懷並協助張某生活起居，並於同月7日陪同張女前往農會申請新發晶片金融卡後，前往護理之家辦理自費安置。

張某因而把存摺、印章、金融卡均交給陳男代為辦理入住手續，不料，陳男見對方精神狀況不佳無法自理生活，且無親人照料，認為有機可趁，辦完手續後，把金融卡據為己有，於12月7日至今年3月2日間，多次到提款機盜領現金得手共112萬餘元。

由於農會發現張某帳戶出現異常提領情形，調閱提領監視器發現是一名戴著安全帽、口罩的陌生男子前去提領，準備通知社會局主管，陳男出面攔截，聲稱主管不在，一下說張某在安養中心，一下說在醫院，最後說已經死了。

陳男之後假冒張某侄子，傳訊給農會主管佯稱款項都是張某請他代領，案件曝光後，他原本否認犯行，但社會局人員指證，幫忙或陪同老人處理個人金融事務非社會局要求社工處理的業務，社會局不可能保管被安置人員物品，加上農會及護理之家人員證詞、監視器畫面等證據，陳男最後認罪。

檢方認為，陳男未思及如何善盡其職責，反利用張某無助機會，不法牟取財務，所為玷辱官箴，破壞人民對社工信賴，接受調查官詢問時，飾詞狡辯，惟其於偵查中已坦承犯行，並積極與家屬調解、償還112萬餘元，建請量處適度之刑，以昭公信。

法官考量陳男犯後認罪，與家屬和解並履行完畢，家屬表示願意原諒，請法院從輕量刑，應能知所警惕，而無再犯之虞，宣告緩刑3 年，以啟自新，為確保他得以習得尊重法治觀念，諭知緩刑期間付保護管束，並接受法治教育課程5場；可上訴。

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