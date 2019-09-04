企業家以廟宇名義捐吊掛裝備 海巡贈匾答謝

2019-09-04 12:42

〔記者林欣漢／基隆報導〕海巡人員守護海疆，執行海上吊掛救援任務，危險性很高，立委蔡適應牽線基隆市暖暖東安宮顧問團的善心企業家王維榮，致贈海巡署價值183萬元的空中吊掛裝備，包括個人緊急位標發射器、防滑鞋、直升機快速救援垂降繩等，海巡署偵防分署長張忠龍也代表回贈東安宮「惠我海巡」牌匾，表示會持續做好救生救難工作。

王維榮說，海巡人員從事空中吊掛作業進行各項救災、搜救任務十分危險，自己的信仰是救苦救難的媽祖，與東安宮主委林嘉萬及顧問團討論後，透過立委蔡適應以東安宮的名義捐贈空中吊掛裝備，包括泡綿式救生背心、潛水刀、個人緊急位標發射器、求救辨識帶、求救辨識煙、反光鏡加哨子、防滑鞋、氣瓶、直升機快速救援垂降繩、直升機人員快速救援撤離繩、多功能工具鉗、救援攀繩手套、直升機個人安全確保繩、D型環、螺旋鎖扣式D型環、八字環等。

曾在海巡署服役過的暖暖市議員林旻勳說，他十分了解海巡人員繁重的各項業務，善心企業願意提供資源挹注海巡人員，是一項非常可貴的善舉，也感謝立委蔡適應促成這項有意義的事。

蔡適應表示，不論是邊境護漁、或是周邊海域的搜救任務，海巡署承擔許多任務與責任，去年發生海巡署柯姓士官長因吊掛救難、不幸殉職事件後，他向蔡英文總統建議海巡空勤人員的醫療福利應該比照國軍，而且在立法院也取得朝野共識進行改革，這次也非常感謝林嘉萬、王維榮的善舉，提升海巡搜救的安全性。

張忠龍說，國家搜救中心指派空勤總隊出勤時，海巡吊掛分隊的同仁，都會搭配出勤搜救任務，吊掛作業是危險性很高的工作，非常感謝立委蔡適應協助，改善相關醫療福利比照國軍，以及王維榮捐贈各項裝備，海巡會持續做好救生救難工作。

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