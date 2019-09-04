畜牧場女員工跌入飼料攪拌機 搶救不及慘死

2019-09-04 11:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟一家畜牧場今天發生女員工掉落飼料攪拌機的意外，消防隊獲報緊急趕往，仍搶救不及，被發現時已明顯死亡，現場還在處理中，案情由警方深入調查。

消防局上午7點43分接到民眾報案，該畜牧場內有員工跌落飼料攪拌機，關廟、復興分隊，以及特搜等消防人員隨即帶著救助器材火速趕往，希望能協助脫困。

只是消防人員趕到時，受困攪拌機內57歲吳姓女員工已身亡，疑因意外發生當下，來不及斷電，機器持續運轉而致死，血肉模糊，現場正全力處理中。

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