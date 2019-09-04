控8旬翁「抓鳥、逼口交」 壯男看護再敗訴

2019-09-04 10:19

〔記者溫于德／台北報導〕鄧姓照服員負責照顧患有椎間盤突出的8旬李翁，但他指控，李翁後來對他「抓鳥」，且會「壓頭」磨蹭鼠蹊部，並要他「含住」，另在他沖澡時，會進入浴室撫摸他的下體。案經檢院調查後，均認定李翁未犯罪，分別處分不起訴或駁回交付審判；至於他求償精神慰撫金200萬元部分，民庭同樣認定無證據證明李翁犯罪，再判敗訴，可上訴。

鄧男自前年5月中開始照顧李翁，服務內容包括洗澡、舒適按摩、陪同散步等，但他控訴李翁利用權勢對他性交、猥褻。

首次犯案是在前年5月12日晚間7時許，李翁趁鄧男提供按摩服務時，隔著內褲撫摸鄧的下體，並抓鳥數次；3天後，李翁徒手壓住鄧的頭部，至李翁鼠蹊部磨蹭10餘下，後更逼鄧「含住」生殖器，鄧因不敢違逆，委屈含住；同月16、17、19、22、23等5日，李翁再度撫摸鄧男下體；另李翁還會要求鄧舔乳頭，並趁鄧借用住處浴室沖澡時，進入浴室撫摸下體、胸部及身體。

但老翁委託律師否認犯刑，且1935年出生的他，因行動不便需以輪椅輔助行動，比起正值壯年、身材魁梧的鄧男，雙方體力明顯有差距；且鄧在照護初期先性暗示，並傳送男同志網站與刊物提供觀看，另會在按摩時，主動露出生殖器並舔耳。

老翁強調，雖曾摸過鄧男生殖器，但未違反意願，且鄧曾全裸躺在他身邊，示意可壓他的頭至股間磨蹭，並主動撫摸與含住下體。

案經檢方調查，認為沒有積極證據證明老翁犯案，處分不起訴，雖經鄧男再議，仍遭高檢署駁回；但鄧不放棄，聲請交付審判，仍遭刑庭認定無理由，裁定駁回；至於民事求償，台北地院民庭法官透過判決書提到，鄧未提出積極證據證明受害，如告訴他人受害過程或在社群媒體抒發心情等，因此無法認定李翁對他猥褻或性交，判決鄧敗訴。

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