藝人未維護形象 檢察官：恐面臨經紀公司求償

2019-09-04 09:27

〔記者吳政峰／台北報導〕藝人曝光度高，一言一行都被外界用放大鏡檢驗，不論是與小三當街擁吻，或是發言不當，都可能造成負面形象，橋頭地檢署檢察官陳志銘指出，若藝人與經紀公司所簽的演技經紀合約中有「形象維護條款」，卻未積極維護形象，恐面臨損害賠償的問題。

陳志銘表示，「形象維護條款」可能以「本合約期間內，甲（指經紀公司）乙（指藝人）雙方於符合法律規定下，應致力於維護雙方之形象，不得有任何毀壞雙方名譽或形象之行為。本合約經解除、終止或屆滿後，亦同」或是「甲方為乙方接洽安排之一切演藝及與之有關活動，甲方不得要求乙方為任何裸露、暴力、淫穢之表演，或為損及乙方人格、名譽、身心健康之活動，或任何違反社會公共秩序善良風俗、法律之行為，…...」這樣的方式呈現。

此外，連台南市街頭藝人從事藝文活動許可實施要點第9點中也有類似規定「影響街頭藝人整體形象情節重大」，而可作為終止許可街頭藝人表演的理由；甚至曾有「甲方（指藝人）不得以其知名度在外與他人共同開設經營公司、商店行號，以免損及形象」這樣類似的形象維護約定條款。

陳志銘強調，這樣的契約文字條款，事實上也有些灰色地帶，曾有案例是，因為藝人的家人出現負面新聞，致經紀公司在雙方解約暨損害賠償訴訟中，主張是藝人未維護形象而請求損害賠償；又或是，藝人時而鬧出緋聞，這樣是否就屬於「未積極維護形象」？特別是如果藝人屬於「少男殺手」或「少女殺手」型藝人。

也曾傳出藝人代言美妝產品，但她的臉部卻屢有「臉部皮膚明顯惡化、出現多處爛瘡」等類似狀況，這種情形是否也屬於「未積極維護形象」？另外，藝人私人財務問題屢鬧上新聞版面，這是否也算是「未積極維護形象」？由於維護形象往往過於概括或抽象，以至於在歷經諸多訴訟審級後，仍難以認定有無「有悖於社會公共秩序善良風俗」的問題。

此外，關於緋聞戀情的形象維護問題，由於這往往涉及類似婚姻情感而可能落入人性尊嚴的領域，因此如果過度限制藝人不能有合理、合法的感情，可能會被被認定有民法第72條違反公序良俗的可能性。因此合理的約定方式，或許是要求藝人即使有戀情，但不得公開，這種約定條款或許比較能迴避掉憲法婚姻自由權及民法第72條公序良俗問題。

陳志銘透過台灣司法人權進步協會解釋，會出現以上這些問題，實務上大多因為雙方已經有合作上的不愉快，所以，合理的前置溝通，或許是避免藝人被認定有「未積極維護形象」的情況；此外，若經紀公司能證明曾多次勸戒藝人改善，並保留相關證據，這在訴訟過程中，對經紀公司較為有利。

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