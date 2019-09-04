身障機構志工侵犯11男童 再爆老師、志工交叉性侵

2019-09-04 06:15

［記者楊政郡／綜合報導］某特教機構驚傳志工連續性侵11名男童案，去年監察委員到該中心調查了解，竟然又有志工自首與輔導教師一起猥褻或性侵學童，自爆兩兩互打手槍，甚至3人交叉手淫，他一時性起還以假陽具性侵男童，該志工被判2年4月，輔導老師被判1年10月。

該機構2017年7月份舉辦夏令營，23名就讀國中小學的聽障學童參加，竟傳出張姓男志工對男童伸出狼爪，男童透過手語向機構人員投訴，後續追查多達11名身障男童被性侵，張姓志工已被判8年徒刑，目前上訴三審。

而此案震驚監察委員展開調查，監察委員到該中心，又有志工自爆性侵男學童，而且還有輔導老師參與，監委向地檢署舉發偵辦。

台中地院判決書指出，該中心輔導老師「阿勇」（化名），涉嫌從2016年3月間起，就經常邀未滿14歲男學童互打手槍，某天該學童睡午覺，「阿勇」看他生殖器疑似勃起，就邀男童到廁所，之後還有多次類似情形，2017年5、6月間，該中心志工「阿炳」也參與，3人交叉互打手槍，結束後，「阿炳」還拿出假陽具性侵。

法官審酌，被告「阿炳」自幼在機構成長，曾遭老師性侵而接收錯誤性觀念，導致性觀念偏差，但「阿炳」及「阿勇」事後均未與被害人和解，依強制性侵判「阿炳」2年4月，判「阿勇」1年10月得易科罰金。

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