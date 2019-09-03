發函催病患回診廣為人知 整形名醫A健保3767元遭判刑

2019-09-03 23:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前台北國泰醫院整形外科主任、竹苗第一位合格整形外科專科醫師曾鼎昌，被查獲為圖小利，利用病患尋求醫療美容機會取得患者健保卡，以登載不實病名向健保署申報醫療紀錄，1年多期間所得僅3767元，卻被新竹地院依詐欺取財罪判刑6月，消息傳出，醫界大嘆實在得不償失！

判決書指出，曾鼎昌為新竹市「曾鼎昌整形外科診所」負責醫師，明知依全民健康保險法規定，美容外科手術不在全民健康保險給付範圍。2014年9月起至2015年12月間，明知病患應自費接受美容療程，並非因疾病就醫，竟利用面談、診察或衛教及療程內相關輔助用藥機會，向病患拿取健保卡，並在診所虛偽製作不實內容的「健保署保險對象門診就醫紀錄」電磁紀錄，虛偽登錄病患均係因眼瞼皮膚良性腫瘤名義就診，向健保署詐領3767元，足生損害於健保署管理全民健康保險給付的正確性。

總計曾鼎昌在1年3個月當中，共對10名自費施打肉毒桿菌或玻尿酸等美容項目的患者，全都虛偽申報診療內容為眼瞼皮膚良性腫瘤，案經健保署發現後向新竹地檢署報請偵辦。

曾鼎昌對於犯罪事實坦承不諱，法官依詐欺取財罪判刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付6萬元。未扣案犯罪所得3767元沒收。

曾鼎昌最為醫界所知的事蹟，就是他會寄存證信函給患者。他曾收治皮膚癌和外傷病患，治療後超過時間沒回診，電話通知也被掛電話，曾鼎昌擔心有後遺症，才想出這招催促病患回診，沒想到這回他竟因詐欺健保署3千多元遭判刑，讓醫界相當訝異。

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