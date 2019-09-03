「不准搞失蹤」條款綁不住 逃妻仍失蹤判賠2萬

2019-09-03 14:21

〔記者王定傳／新北報導〕杜姓男子因顏姓妻子常搞失蹤、棄子女不顧，因而簽訂切結書，明定顏女：「不可連絡不到人、搞失蹤、欺騙家人」，否則得賠償200萬元，不料，顏女去年再度搞失蹤，杜男氣炸提出200萬元求償，新北地院考量顏女失蹤多數不多、雙方婚姻原本就有問題等因素後，酌減違約金至2萬元。

據了解，杜男與顏女於2005年結婚，育有3名子女，杜男認為，顏女婚後常無故離家，2人因此於2017年間簽訂切結書，顏女承諾：「不再隨便離家，不可舊事重提；二、不再把小孩拋棄不管；三、不可在外勾三搭四搞外遇；四、不可連絡不到人、搞失蹤、欺騙家人；如有再犯得賠償200萬元」。

去年12月28日，顏女再犯又失蹤，杜男報警協尋，隔年1月7日才找到顏女；2人當天就決定離婚，杜男亦提出200萬元求償。

顏女否認常無故離家，棄年幼子女於不顧等指控，並強調，沒有搞失蹤、欺騙人家等狀況，她之所以離家，是因丈夫常使用暴力，導致她的生命遭受威脅，因不堪同居虐待，婚姻難以維持，才短暫離家。

法官調查，顏女確實從2018年12月28日至今年1月7日之間，未返家居住，也沒有跟杜男聯繫，音訊全無，已違反切結書所定的同居義務，不過，考量顏女離家天數短，2人當天就辦理離婚，雙方原有婚姻狀況本就難以維繫等，將違約金減至2萬元；至於顏女指控因暴力威脅導致離家出走，法官則認為她所提證據無法證明杜男有暴力攻擊行為。

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