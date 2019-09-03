失智長者忘了回家路 甜美女警助返家

2019-09-03 13:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警局甜美女警朱玟樺、呂佳錚近幾日接獲2起失智長者迷路案件，立刻前往關心，經耐心詢問，與在地里長，最後成功幫朱、詹姓2名長者找到回家的路。警方則呼籲，家中年長者外出時應有人陪同，亦可向市府社會處申請「防走失手鍊」，透過手鍊編號，可快速查詢走失者身分及通知聯絡人，讓長者們可以順利找到回家的路。

上個月底，基隆市警二分局信義派出所女警朱玟樺接獲報案指出，有一名老翁在正信路迷了路，需要警方協助。朱員立刻前往協助關心，發現老翁精神恍惚、焦慮不安，頻頻表示要找里長。

追問下得知，老翁要到該處找60年前的友人，因為忘記友人姓名，所以想找里長幫忙，但老翁的記憶斷斷續續，里長也幫不上忙，而老翁也忘了回家的路，只好在當地徘迴。朱員為了老翁安全，詢問後得知老翁姓朱，家住板橋，經他同意後，拿他的手機幫忙聯繫其女兒，並成功將老翁送回。

無獨有偶，隔了3日二分局信六路派出所女警呂佳錚接獲民眾報案指出，有一名老婦人步履蹣跚且無法言語，呂員到場後，先將婦人安排在附近陰涼處，並通知里長前來協助。

經電腦系統查詢後得知詹姓老婦資訊，便通知其兒子到場。詹婦兒子到場向呂員表示，母親經常趁自己睡午覺不注意時離家，讓他感到非常苦惱；為防止詹婦再次走失，呂員細心介紹失智的長者可配戴防走失手鍊或攜帶證件等措施，家屬非常感謝員警熱心協助且積極為民服務。

事後2位長者的家屬，又於今日致電警方表達感激之意，對於警方執勤時的態度倍感溫馨。

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