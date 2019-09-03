「鐵支」就是它！彰化救命支柱 10年救18命

2019-09-03 12:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉一名老婦人上週五騎機車不慎跌入埤圳中，一名路人剛好經過，趕緊取拿圳渠旁的固定救生圈拋出，婦人及時被救上岸，「鬼月」死裡逃生，在地方引為熱議。

婦人的「救命恩人」不僅是丟救生圈給她的黃姓路人，還有一支「不離不棄」長期守候在河邊的「固定式救生圈」，這項「救命法寶」10年來已救了18條人命。

現年64歲的婦人上個月30日騎車經過埤頭鄉埤圳北路的圳溝，不慎跌落水中，載浮載沉間，剛好一名黃姓路人經過，黃男緊急打開設置一旁的救生圈，展開即刻救援，婦人迅速被救上岸，沒有大礙。

這項救命設施啟用至今剛滿10年，前5年民眾還不太知道它的妙用，只救2條命，這5年來，消防局透過宣導，民眾逐漸了解它的功能，連同上述落水婦人，共救起16人。

全彰化縣的圳渠河流等水域共設置1102支一模一樣的救生圈，打開救生箱，裡面是個救生圈綁著一條20公尺長的塑膠繩，還一支哨子。

消防局表示，救生圈都河岸兩兩成對設置，上面有編號，民眾一旦發現溺水者報119，只要報上編號，消防隊就能迅速定位抵達現場。

消防局說，民眾一旦發現溺水者，拿到救生圈，不要慌亂，鎖定溺水者往下漂流的方向，站在下游，待溺水者靠近時用力拋出，若無法一丟中的，可以收回，再往下游找機會再拋。

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