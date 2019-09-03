捲中國投資糾紛爭議不斷 徐乃麟今赴北檢出庭

2019-09-03 09:37

〔記者錢利忠／台北報導〕徐乃麟近期爭議不斷，先捲入詐賭案後，又被爆料涉嫌假賣屋、真詐財8千萬元，他先前開記者會澄清指自己是受害者，另反控爆料者詐欺及誣告，但記者會尾聲時，爆料人蔡先生、曹小姐卻現身嗆徐乃麟怕了。台北地檢署為釐清相關疑點，今傳喚徐乃麟等多名案件相關人到庭。

另針對徐乃麟與楊強蓉之間有關米蘭苑詐賭糾紛的案外案，楊強蓉日前公布line對話以及作弊槍手的錄影，影像中槍手承認是被「董vivi」叫來，楊強蓉指控徐乃麟為詐賭事件的幕後老闆。相關糾紛經週刊報導後，徐乃麟怒控楊強蓉誹謗，楊強蓉今早也以被告身分到庭。

捲入徐乃麟內湖豪宅詐賭事件的楊強蓉，綽號「楊圓圓」，她2年多前遭綽號「董Vivi」的徐乃麟密友董姓女子指控，涉嫌與作弊槍手在徐乃麟的內湖豪宅詐賭，但檢方查無實證，最終將楊強蓉不起訴。事後楊強蓉即持不起訴書向週刊爆料，因而被徐乃麟提告誹謗。

徐乃麟先前曾還原事件指出，幾年前他和好友、大龍蝦數位國際公司陳姓負責人，一起在中國經營博奕遊戲事業，找來曹女負責向中國體育總局申請批文，期間友人找來另一股東蔡男當人頭，買下徐乃麟位在台北市內湖要價7300萬元的房子，並拿去向銀行轉貸5500萬元、二胎1500萬作為公司營運使用。

蔡男不滿房子轉到他名下後，徐乃麟連訂金、稅金共300多萬元，以及豪宅管理費11萬元都賴給他，為此向媒體爆料。

至於徐乃麟於記者會上說法，則與蔡男完全相反，他稱房子過戶到蔡男名下後，他仍按月匯款9、10萬繳貸款，直到1年後他才找代書將房子要回來，繳稅20多萬元，徐乃麟認為2年來雙方相安無事，就是因大家都認同此作法，不解蔡男爆料的用意。

因蔡男、曹女控告徐乃麟詐欺、背信及偽造文書，檢方已不起訴，徐乃麟認為對方看準他是藝人，有錢、怕上媒體才又再次爆料，也反控對方誣告等罪。

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