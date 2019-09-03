台南大樓凌晨瓦斯氣爆 1對雙胞胎兄弟燒傷送醫

2019-09-03 08:17

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安平區健康3街1棟公寓大樓的8樓住宅，今天凌晨4點多發生住戶疑煮食不慎、造成瓦斯外洩的氣爆意外，屋內1對17歲雙胞胎兄弟頭部、手部各受有2度灼傷，兩人意識清楚被送醫急救。氣爆威力強大，房間窗戶都被震破，玻璃碎片、雜物掉到1樓中庭地面，場面混亂。

據了解，受傷的雙胞胎兄弟，1人雙手臂有約5％2度灼傷、前額頭與頭皮有燒灼傷；另1人顏面與脖子有10％2度灼傷，意識清楚、還能自行走上救護車被送醫治療。

今天凌晨約近4點半許，南市消防局119接獲民眾報案指位於安平區健康3街的都會假期大樓公寓疑發生氣爆，有人受傷，隨即派遣永華、和緯與安平等消防分隊前往搶救。

消防人員趕到現場，在1樓地面並未發現大樓有明顯火煙，但大樓中庭地面有不少碎裂玻璃，進入8樓火災住宅後發現住戶廚房在煮食物，懷疑是煮食不慎造成瓦斯外洩後氣爆，強大氣爆威力把房間窗戶都震破，幸好掉落地面的玻璃碎片沒傷到人。火災戶內1對17歲的鄭姓雙胞胎兄弟頭、手部各約有2度灼傷，被救護車送到成大醫院治療。

大樓1名女住戶面露驚恐地說，當時聽到迸的一聲巨響，從睡夢中驚醒！以為發生大爆炸，嚇得趕緊下樓。有30多名住戶相繼下到1樓大廳議論紛紛，大樓管理員連忙打電話連絡鄭姓兄弟的母親，鄭母當時還在工作，接獲通知後趕到醫院探視兩兒子傷勢。

住戶擔心大樓瓦斯持續外洩，等候消防人員進一步檢查，折騰1個多小時，確認瓦斯沒有繼續外洩情形，才各自回住處休息。

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