光拍到女人坐老公車內 告不成求償也失敗

2019-09-02 22:49

［記者楊政郡／台中報導］元配好不容易拍到「小三」在老公車上的照片，還發現他們到墾丁共宿一室，可是告到法院卻不成立，要求精神賠償100萬，法官也判決駁回。

羅姓元配指出，2016年底老公多次請求離婚，還搬離住處，她覺得一定是外面有狐狸精，同年11月18日到老公經營的便利商店找他，竟在便利商店旁老公車內副駕駛座看到一女子「芬芳」（化名），下意識認為就是老公的小三，拿起手機拍照，「芬芳」下車要搶她手機，老公也趕到場，她不願交手機，僵持不下，她就進入該便利商店辦公室，老公也跟進來且開口要她刪照片，這位「芬芳」小姐也衝入辦公室，此舉顯然侵害她的居住安寧。

離開超商後，被告兩人謀議再次搶她手機，在停車處又過來搶她手機，她為了閃躲保護手機，遭被告抓傷，衣物被拉扯破損，被告明顯妨害自由，請求精神上10萬元賠償。

而數日後，她發現老公與「芬芳」一起前往屏東墾丁地區之靜觀行館住宿，她報警並提告妨害家庭，不過「芬芳」不願採驗檢體，無法為DNA鑑定，中檢檢察官為不起訴處分。她認為2人共宿是發生搶奪手機後10天，「芬芳」當然知道他們是配偶關係，竟仍共同住宿在一個房間而眠，請求精神賠償90萬元。共計請求給付100萬元。

被告辯稱只是希望刪照片，都沒有想要搶奪手機之意，也沒有拉扯或傷害行為。另當天因心情不好到墾丁散心，回程太晚怕夜晚開車不安全，又遇到該飯店沒有空房，才想說同睡一間，但兩者僅是普通朋友，不可能發生任何不檢點的事情，檢察官不起訴書也證明二人沒有做超出一般朋友的行為。

法官審理有證人證明，在停車處並沒有拉扯羅女之事，羅女也未提出被拉扯證據，空口無憑。另兩人承認同宿一室，但當天抓姦沒有任何發現也無保險套之物，無積極證據，該案已不起訴確定，原告請求賠償無理，應該駁回。

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