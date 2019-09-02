交通大執法第2彈 台南9/5起加強取締超速

2019-09-02 17:15

〔記者王俊忠／台南報導〕為守護台南市民的交通安全，市警局先前從8月1日起在易肇事路段（口） 規劃「闖紅燈大執法」，持續加強取締闖紅燈等各項交通違規行為，並分析出南市從2017年到今年8月中旬車禍資料，其中「自撞」與「超速」發生車禍致死案高達235件，造成數以百計家庭破碎，南警決定從9月5日起啟動大執法第2彈-「取締超速專案」，要管好超速違規駕駛人的油門。

「10次車禍9次快」！「速度」一直是決定車禍事故的發生及其嚴重性的關鍵，像電影《玩命關頭》裡，光頭主角駕車在道路上毫無顧忌地「催」油門奔馳行駛，那種瀟灑自由的感覺雖令人嚮往，但很可惜在現實世界裡，千萬不能這麼做。警方說，除了會很「機」婆幫超速駕駛人拍1張紀念性照片、讓駕駛人吃上1張罰單，甚至可能違反刑法公共危險罪而被移送法辦。

南市交警大隊表示，台南地區發生超速致死的車禍案件多發生在南市轄內較為郊區的台20、台19甲、台1線、台3線及台17線等路段，警方會把第2彈執法重點放在這些路段上，因應肇事特性資料，適時調整與架設移動式取締超速執法器材。

警方並提醒駕駛朋友，超速除了會使駕駛人來不及反應即時遭遇的危險狀況外，更會間接提高事故發生後的嚴重性，另下雨天等路面濕滑時，也容易使車輛發生「水漂移」的情形，對於擔心上班或上課遲到的駕駛朋友，不妨在預定的時間提前出門，也可把自己平時開車速度的習慣減少時速10公里，避免在回家時收到警方精心印製的「罰單大禮」，也能保障行車安全，提醒駕駛人「慢一點，才不會痛」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法