女友返回越南 渣男竟下藥迷姦女友11歲女兒

2019-09-02 17:02

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名侯姓男子，去年女友返回越南，受託照顧女友11歲的國小女兒，竟罔顧倫常，涉嫌下藥迷姦女友的女兒，被害女童遭性侵時一度痛的驚醒卻無力抗拒又昏睡，醒來向男同學泣訴被「繼父」性侵，校方輾轉得知報警，侯男雖矢口否認，並辯稱他「有性功能障礙」，但被害女童指證歷歷，高雄地院一審仍將侯男依成年人對未滿14歲女子犯以藥劑強制性交罪，重判8年6月。可上訴。

判決指出，侯姓男子與被害11歲女童的越南籍母親為男女朋友，2016年間因女童被母親帶到高雄就學，同年7月15日起，侯男幫女友承租三民區某處套房，供女友母子共同居住。

未料，去年3月23日因女友返回越南，預計於同年3月27日返回台灣，女友遂委託侯男幫忙接送其女兒上、下課，並代為照顧生活起居。

沒想到，侯男卻涉嫌自不詳管道取得可代謝「7甲Aminoclonazepam」之含有氯硝西泮（Clonazepam）之不明藥物，於同年3月23日17時許，接女童回住處後摻入晚餐食物中，交予女童食用後，一度先行離開，待女童藥效發作頭暈、想睡，當晚又謊稱該不明膠囊可舒緩肌肉痠痛，女童不疑有他而服用後，致意識不清無法反抗，遭侯男違反意願，褪去衣物強制性侵。

被害女童因下體疼痛而驚醒，並眼見侯男正對其性侵，卻因藥效尚未完全消退而熟睡，俟清醒後不堪受辱，當晚9時許以手機Line通訊軟體向其友人求 助，友人復請求長輩協助後，轉由被害女童學校報警處理，而查悉上情。案經高雄地檢署檢察官偵查起訴。

法院審理時，侯男矢口否認有下藥性侵被害女童，辯稱自己有性功能障礙，但侯男提示的醫院就診資料，只證明他向醫師自述現「挺而不持久」，無法證明他性無能。被告另以女童房內的床單採集到班跡DNA與他不符，以為無罪抗辯。

不過，法官認為套房內的床單班跡DNA雖與被告不同，但也與被害女童不同，但不能證明被告沒有下藥性侵被害人，仍將侯男依成年人對未滿14歲女子犯以藥劑強制性交罪，判刑8年6月。可上訴。

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