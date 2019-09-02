鎖定藥頭向上溯源 南警青春專案逮15名供毒者

2019-09-02 15:12

〔記者萬于甄／台南報導〕為維護青少年安全的成長環境，南市府整合各局處單位，每年6月起推動長達3個月的青春專案，加強反毒、防溺等宣導，同時針對青少年出沒熱點KTV、夜店、夾娃娃機、網咖等場所加強稽查，今年青春專案期間警方查獲青少年涉毒共8人，相較去年15人減少7人。

台南市少年警察隊表示，青春專案除防制青少年受害與犯罪外，市府也安排舉辦各項休閒活動，今年結合各局處舉辦3395場次的青少年活動，獲得好評，包括獨木舟與SUP體驗、天文科學營、2019十六歲正青春藝術節、小小警察體驗營，以及少年3對3鬥牛籃球賽等。

此外，市警局今年首度與衛生局共同舉辦「反毒實境遊戲」活動，結合時下流行實境遊戲，透過遊戲道具包及手機APP系統，將戶外場景變成遊戲的一部分，將反毒和生活等相關知識列入解謎問題，利用互動性關卡腦力激盪，透過寓教於樂培養青少年建立拒絕毒品的能力。

南市警方今年6至8月查獲毒品共793件逮獲828人，掃毒重量約3萬3690公克，而針對供毒給青少年者向上溯源，青春專案期間也查獲15名藥頭，較去年13名增加，加強查緝藥頭斷絕供毒者後，青少年涉嫌吸毒者也相對減少，今年逮獲8人，相較去年15人減少7人。

此外，南市消防局防災教育館讓學童利用暑期期間，親身體驗災害狀況及操作滅火器、緩降機等設備，將各項防災及緊急避難知識融入日常生活中，暑假期間共吸引6800人次參加，活動也獲得家長高度肯定。

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