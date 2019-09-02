騎士自摔滑入混凝土車下慘死 司機有罪改判無罪

2019-09-02 15:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕李姓預拌混凝土車司機，5年前行經南縣埔里鎮一處彎道時，王姓機車騎士自摔滑入混凝土車下慘死，南投地院認為，從往右偏移的煞車痕研判，李男的混凝土車侵入對向車道，依業務過失致人於死罪判刑10月，李男上訴並堅稱，他沒有跨越雙黃線，沒有入侵對向車道，見王男滑倒，他趕緊向右轉躲避，煞車痕才會往右移，學者也作證說，混凝土車沒有駛入對向車道，此案歷經漫長審理，台中高分院二審改判無罪。

判決書指出，李男在2014年7月19日行經埔里水頭路一處彎道，該路是雙向二車道，中間為雙黃線，騎機車的王男於彎道似乎沒減速（俗稱壓彎）而滑倒，從李男駕駛的混凝土車左側油箱下，滑入車底死亡，南投地院一審時，李男解釋說，當時時速35公里，現場圖顯示，他的後輪煞車痕始終都是在自己的車道內，顯示他沒有跨越雙黃線，他見李男滑倒，趕緊向右躲避，才會留下往右偏移的煞車線，他並無過失。

南投地院卻認為，一般駕駛為了避免強大離心力，常靠中間的雙黃線行駛，李男的混凝土車後輪煞車痕，並不是直線，而是往右偏移，雖位於自己的車道，卻相當接近雙黃線，顯示李男在案發時，是跨越雙黃線，行駛於對向車道，見王男滑倒時，已經來不及煞車，乾脆把車往右偏，才會留下往右偏移的煞車線，據此判決李男徒刑10月，李男上訴二審，仍堅稱自己沒有闖入對向車道，他沒有過失。

同樣的煞車痕，台中高分院有異於南投地院的見解，二審認為，混凝土車左右後輪煞車痕，距離雙黃線各0.6、1.9公尺，顯示煞車時，車子在自己車道內，且距離雙黃線有一段距離，煞車痕偏右的主因，是李男向右閃避，承辦員警也作證說，煞車痕雖往右偏，且並未超越雙黃線（沒有進入對向車道），顯示案發時混凝土車，沒有侵入對向車道。

二審認為，機車刮地痕長4.7公尺，混凝土車頭沒有碰撞痕跡，都顯示王男並非李男撞倒，國立交通大學的學者鑑定認為，混凝土車於機車碰撞前，應未駛入對向來車道，二審認定李男的辯詞可信，改判無罪，檢方可上訴三審。

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