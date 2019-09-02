帥警人形立牌被破壞 女粉怒轟缺德

2019-09-02 15:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為了提醒民眾小心駕駛，台南歸仁警分局以有「陽光帥警」封號的關廟分駐所員警張晉源肖像，製作20面人形立牌，設置在轄內容易肇事的路段，引起注意，確實達到警示效果；但卻有立牌遭蓄意破壞，民眾大罵「白目」，尤其女粉絲們更是氣憤，怒轟惡作劇者缺德。

張晉源來自屏東潮州，今年24歲，到關廟分駐所任職已滿4年，工作相當認真，身高1米8的他，有著男模的好身材，外型搶眼，女粉絲不少。

歸仁分局副分局長黃宗仁表示，會以張晉源肖像製作人形立牌，主要看中他年輕、陽光的形象，這20面分別設置在歸仁的高鐵橋下道路台39線與中正南北路，還有仁德的182線、南147線等地，為上下班尖峰時段車流量大、容易肇事的重點路段。

黃宗仁說，分析轄內今年上半年的交通事故，較去年同期增加，以行車未保持安全間隔、未依規定讓車與違反號誌管制等原因居多，設置人形立牌，再配合已經裝好的73組爆閃燈，希望有效警示，提醒民眾放慢速度，小心駕駛。

人形立牌於8月下旬設置迄今，地方討論熱烈，顯見確實已引起注意，而182線仁德路段有面人形立牌，竟遭蓄意惡搞，噴上黑漆，讓帥警變成獨眼龍，民眾抨擊破壞者的行徑，女粉絲更是氣憤，有的還揚言「不要被我抓到...」。

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