22歲葉姓男子與女友一家出遊不慎溺水 消防搜救中

2019-09-02 12:40

〔記者歐素美／台中報導〕22歲葉姓男今天近午時和女友一家人共7人，到豐原區埤豐橋下戲水，葉男與另一人在溪水戲水，另一人見其在水中掙扎，藍男隨即失蹤不見，台中市消防局接獲通報，正派員搜救。

台中市消防局是於上午11時44分接獲報案，共派遣石岡、豐原分隊出動消防車7輛、橡皮艇2艘、動力橡皮艇1艘、救護車1輛、消防人員20名等前往救援，並在下游進行攔截，同時聯繫石岡水壩減量放水。

消防局表示，現場水流平緩，未見溺水者蹤跡，研判可能已被沖至下游，消防局目前已通知潛水人員到場協助，全力搜救中。

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