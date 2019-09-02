她追女不成 天天叫20份珍奶、雞腿便當惡整心怡對象

2019-09-02 11:18

〔記者黃建華／高雄報導〕在不動產業服務的林姓女子，前年11月起，常接到騷擾電話與簡訊恐嚇，多達139通，公司甚至天天被人惡整叫來20杯來珍珠奶茶、20份雞腿便當，沒人付錢，害店家跟公司都飽受困擾，被害林女嚇得改名、換電話，騷擾電話仍然不斷，某次被害人以男同事手機回撥，發現接電話的是曾約她到香港同遊被拒的離職女同事「阿芳」，認為對方追求不成由愛生恨，報警提告。阿芳雖否認，但高雄地院審理，認為騷擾電話的發話IP位址都在其住處附近，仍將她依涉犯恐嚇危害安全罪，判刑5月，如易科罰金15萬元。可上訴。

判決指出，女子「阿芳」曾在2014年8 月間，與被害人林女在同一家建設公司共事，對林女心生好感，遂於2015年2 月初邀約林女同遊香港，但遭拒絕後，因而心生不滿，竟基於恐嚇危害安全的犯意，自2017年11月16日起至2018年8 月，由不詳途徑取得3個行動電話門號，傳送加害林女名譽、財產之事的手機簡訊多達139通，致林女心生畏懼 。林女不堪其擾，報警循線查知上情。

阿芳雖否認恐嚇簡訊與騷擾電話與她有關。不過，林女向法官說，她於2014年8 月認識被告，當時是建設公司同事，之後被告離職轉行從事仲介，同年11月時，被告曾約她去參觀高雄巨蛋旅展，途中被告有3度十指緊扣牽她的手，她覺得奇怪，就把手抽開，之後就覺得她怪怪的，後來被告又約問要不要去香港玩，她沒去。後來開始有人以電話及信件騷擾她，半夜電話一直響，接起來就掛掉，公司每天都收到20杯珍珠奶茶跟20個雞腿便當，但都沒有付錢，店家每次都很生氣，且常常有人打電話騷擾她及公司同事，後來她就拿其他男同事的電話回撥騷擾電話，打過去是被告接的，才知道是被告做的。

法官調查發現，騷擾電話的發話IP位址都在被告住處附近，加上被害人指證曾以男同事電話回撥騷擾電話是被告所接，並考量其犯後未能坦承犯行之態度，將她依涉犯恐嚇危害安全罪，判刑5月，如易科罰金以1千元折算1日。可上訴。

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