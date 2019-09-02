好樂迪KTV包廂爆衝突 3男刀傷送醫

2019-09-02 09:24

〔記者姚岳宏／台北報導〕今晨7時48分，台北市文山區羅斯福路六段的好樂迪KTV發生聚眾鬥毆案，兩群年輕人酒後疑因走錯包廂，雙方先在包廂內大聲互嗆，隨即大打出手，其中有人拿出折疊刀揮砍，造成3名年輕人受傷，消防局派出3輛救護車，將3名傷者分送往台大及萬芳醫院救治，意識均清醒，警方已將現場2人帶回警局偵辦，釐清事發經過。

據了解，受傷3名傷者分別為17歲、22歲及23歲男子，均為臀部及腿部穿刺傷，幸無生命危險，目前警方已將現場另兩名男子帶回派出所詢問，詢後將依傷害罪嫌及社會秩序維護法送辦。

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