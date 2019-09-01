從沒見過男友臉 異國戀曲告吹還被騙10萬多元

2019-09-01 22:27

〔記者王冠仁／台北報導〕鄭姓女子透過網路認識一名美國籍男網友，鄭以為遇上白馬王子把對方當男朋友，以為自己正在談一場跨國戀愛，儘管1年多來兩人從沒碰面，但她面對「男友」以各式理由借錢都沒起疑，總共匯了10萬多元給對方。鄭日前到台灣銀行館前分行匯款，行員起疑報警，警方趕到現場，費盡苦心才讓鄭相信自己遇上詐騙集團，鄭雖然愛情破碎，但仍感謝警方幫她保住存款。

警方調查，鄭姓女子是位單身熟齡的小資女，她因為忙於工作，平時鮮少有機會接觸異性，但會趁閒暇時上交友網站。1年多前，她透過某社群網站認識一名美國籍的男網友，對方每天噓寒問暖發動柔情攻勢，還說要以結婚為前提跟她交往；她以為遇上白馬王子、死心塌地，還高興告訴親朋好友她正在談一場跨國戀愛。

鄭1年多來雖然從來沒有與「男友」碰面，但對方經常以月底沒錢、銀行帳戶出問題、需要投資、家人生病等理由，向鄭小額借款；鄭疑因被愛情沖昏頭，每次都答應匯款，1年多下來總共累計匯出10萬多元。

日前鄭又前往台北市台灣銀行館前分行辦理臨櫃匯款，鄭告訴行員要匯款給人在國外的男友，但行員詢問相關細節，卻發現鄭說不清楚，行員懷疑她遇上詐騙集團而報警。

轄區中正一分局忠孝西路派出所警員李華軒獲報前往，聽鄭說說明事由後，發現鄭踏入了詐騙集團典型的「假戀愛真詐財」陷阱。李員苦口婆心勸說，根據鄭所說的「交往情節」，要鄭回想1年來對方種種不合邏輯的交往異常，鄭自己越說越心虛，最後才恍然大悟遇上詐騙集團。

警方說，雖然鄭異國戀破碎，當下一度十分難過、眼淚在眼眶中打轉，不過她沒多久就想通，還感謝警方幫忙保住她積蓄。警方呼籲，民眾切勿輕信交友網站或網友提供交友資訊，也勿輕信網友間資金借貸、調用，慎防詐騙，如有疑似遭到詐騙情形可以打165防詐騙專線向警方求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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