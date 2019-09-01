5歲男童獨自上廁所卻失蹤 溪畔尋獲送醫不治

2019-09-01 17:41

首次上稿 17:04

更新時間 17:41

［記者江志雄／宜蘭報導］5歲林姓男童今天跟著家人到宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區遊玩，下午3點40分自行上廁所後失蹤，4點在武荖坑上游200公尺處溪邊被尋獲，失去生命徵象，送往台北榮總蘇澳分院急救，最後在5點21分宣告不治。

這名男童一家5人到武荖坑玩，單獨上廁所卻失去蹤影，家人通報警方協尋，宜蘭縣消防局接獲轉報，出動蘇澳及馬賽分隊到場搜救，20分鐘後，男童在荖坑溪上游200公尺處的新城溪畔被找到，已無生命徵象，消防人員施以CPR，再送上救護車送醫。

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