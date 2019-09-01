色男亂搓路人豪乳 秀身障證明要減刑卻吃土了

2019-09-01 14:19

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名劉姓男子前年過馬路時，見前方女子小夢（化名）胸前宏偉，竟然從後方伸出抓奶龍爪手，亂搓雙峰，嚇得小夢放聲尖叫，他才倉皇逃離現場，事後被逮，他拿出身心障礙證明要求減刑，但承審的士林地院認為他既然知道要落跑，就代表當時的辨識能力正常，仍依違反性騷擾防治法判刑2月，可易科罰金6萬元，全案確定。

去年9月間，劉男經過台北市德華公園前的馬路，看到前方的小夢身材傲人，竟起淫念，從後方環抱她，雙手硬搓雙乳，宛如電影「鹿鼎記」中的抓奶龍爪手，小夢受驚大叫，劉男趕緊搭公車逃離現場。

警方循線找到劉男，但他以有重度身心障礙辯稱忘記當時做了什麼，並拿出身心障礙手冊證明所言不假，不過，小夢拒絕接受這個說法，也不願和他和解，強調事發後心靈受創甚深，不可能道歉了事。

士院委請三軍總醫院做劉男做心理衡鑑，結果顯示劉男只有人格改變與憂鬱症，但沒有明顯幻聽及妄想等影響現實感的精神病症狀，案發過程前後也無任何證據顯示個案有相關症狀干擾其現實判斷；進行記憶測試時，顯示似乎有刻意答錯欲塑造記憶力不佳之動機；鑑定過程中，也沒有觀察到有任何衝動控制不佳的行為舉止，衝動性似乎未達完全無法控制程度。

士院認為，劉男自小夢後方用雙手抱住其胸部，小夢尖叫後，他的手就放掉，路人幫忙報警，接著劉男搭乘公車離去，顯示他於行為時仍有選擇最佳下手時機、下手方式之能力，且犯後立即搭乘公車逃跑的行為，亦顯示其知悉所為為法所不許，辨識能力及控制能力顯然未因其精神障礙或心智缺陷有所降低。

士院指出，劉男並無刑法19條減免其刑規定的適用餘地，而量刑輕重，屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，原審對劉男量處有期徒刑2 月，在法定刑度之內，並無不妥，駁回劉男上訴，全案確定。

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