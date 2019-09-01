腥夫離婚付200萬 金曲獎歌后再逮婚前偷吃證據

2019-09-01 06:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「二本貓」樂團主唱賴予喬曾以《光亮徬徨的閃耀年紀》專輯奪得第28屆金曲獎最佳客語歌手獎與最佳客語專輯獎，然而她卻遭先生蔡男背叛，追求開養生館的洪姓小三，賴女提出二人LINE對話，洪女「我那個沒來，是愛愛流血了，我是小嫩嫩。」蔡男「對不起，可能太用力，讓你受傷了。」憤而提告要求洪女賠償100萬元，新竹地院判賠40萬元。

賴予喬指控，2017年起先生蔡男追求在竹北開設養生館老闆娘洪女，二人不僅在洪女住處嘿咻，先生甚至還將小三帶回家在夫妻床上做愛。根據二人臉書及LINE對話，洪女「我那個沒來，是愛愛流血了，我是小嫩嫩。」蔡男「對不起，可能太用力，讓你受傷了。」洪女「是我婦科沒有很好，兩次手術的關係，不關你的事。」：「當自己看到第一次嘿嘿嘿，其實還滿害羞的。」

賴予喬提出2人出遊影片，到台東遊玩時在多良車站，洪女還多次咬蔡男的胸部，還有四唇相咬，摟抱接吻，洪女摧毀夫妻情感及信任，她因此離婚後，身心遭受巨大創傷，需心理諮商、藥物治療，要求洪女賠償100萬精神撫慰金。

洪女向法官否認通姦，聲稱蔡男交往複雜。蔡男則認為已與賴予喬於去年2月協議離婚，已付200萬元，不應再負損害賠償責任。

法官認為，蔡男曾向妻子坦承「我去做了，作愛是很爽，但是卻背叛你」、「這麼多年沒做這件事確實很刺激也很爽！」」、「沒有在你睡的地方，只有在我睡的地方」、「我很刻意要隔開你睡的位置」、「這麼多年沒做這件事確實很刺激也很爽，但是我的內心在當時還是很矛盾的，一方面覺得這個女生很好，另一方面回到家面對你，...」，加上2人LINE對話等相關證據，以及2人合影時洪女頭依偎在蔡男肩上，兩人狀似接吻四唇相交，或2人躺臥在床上等情狀，顯示二人已經逾越正常社交往來範疇，不法侵害賴予喬配偶權情節重大，因此判洪女應賠40萬元。

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