士林雙屍案凶嫌伊拉克落網 法部指「這狀況」就能來台受審

2019-08-31 23:46

〔記者吳政峰／台北報導〕伊拉克籍男子Ali Hammad Jumaah（音譯：阿里．漢馬德．朱姆厄）今年4月29日涉嫌來台殺害岳父母，攜子逃回伊拉克，舉國震驚，上月在伊拉克「庫德族自治區」落網，被依謀殺罪送辦，最重恐面臨死刑，我國法務部指出，若朱姆厄爭取來台受審，而伊拉克政府也同意，同有司法管轄權的台灣亦可偵審。

本案案發後，我國隨即透過各種管道與伊拉克聯繫，但均遭巴格達當局「已讀不回」，陷入一籌莫展之際，警方轉向「友軍」聯繫「庫德族自治區」，意外獲得正向回應，趕緊把士林地檢署發布的通緝令、監視畫面、相關卷宗傳給自治區政府，剛好朱姆厄人正準備離開自治區，警方7月17日依謀殺罪將其逮捕，但因朱姆厄為伊拉克人民，自治區法院裁定移轉給巴格達審理。

依照伊拉克法令，謀殺罪最重可處死刑，若法官採回教律令論刑，可能跟前總統薩達姆·海珊一樣，判處絞刑，伊拉克亦曾傳出「石刑」等殘忍的刑罰，而根據國際特赦組織統計資料顯示，2017年全球執行死刑人數最多的國家是中國，伊拉克排名第4位，台灣屬於「後段班」，因此，朱姆厄若想逃死，最可能的機會就是爭取來台受審。

法務部指出，朱姆厄是伊國人，伊拉克不可能把自己國民驅逐出境、遣返來台，而我國與伊拉克沒有引渡協定，原則上不太可能「引渡」朱來台受審，不過，若他爭取來台受審，而伊國法院也同意，我國檢院仍可偵審。

至於士林地檢署是否會向伊拉克聲請移轉嫌犯？士檢低調未證實，僅表示之前是考量小孩安全，所以等到母親帶著小孩搭機返台後才公布消息，相關的司法程序都在進行中。

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